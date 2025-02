Consiglio nazionale Anci, seduta in Campidoglio

"Porteremo i Consigli nazionali Anci nei territori, per far sì che ciascun Comune diventi vero protagonista del rilancio del nostro Paese, attraverso la capacità di aggregazione e condivisione". Il presidente del consiglio nazionale dell'Anci, dell'Anci Marche e sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, con queste parole ha aperto i lavori del consiglio nazionale Anci che si è svolto in Campidoglio, presso la sala della Protomoteca.

"L'Anci è la casa di tutti i Comuni, poiché mette al centro della sua azione la crescita e lo sviluppo dei territori. Fin dal primo giorno del mio insediamento e di quello del presidente Gaetano Manfredi - ha detto - abbiamo iniziato a dialogare in maniera costante e costruttiva con il governo, lavorando con energia e dinamismo per affrontare le tematiche più importanti per i nostri Comuni". Fioravanti ha espresso grande soddisfazione per l'opportunità di sviluppare un metodo di lavoro che permetta di rendere partecipe ciascun territorio, valorizzandolo. "E' per questo che vogliamo che l'Anci sia in 'uscita', portando i consigli nazionali nei Comuni. Lo possiamo fare grazie alla bella collaborazione avviata con sindaci e amministratori dei vari territori, nonché attraverso la fiducia manifestata dal Governo nei confronti dei Comuni" ha concluso Fioravanti.



