Cestisti-studenti Ancona con divise Nba in torneo nazionale Fip

I ragazzi di alcune scuole medie della città indosseranno le mitiche divise Nba in occasione di uno speciale campionato di pallacanestro: la settima edizione della junior NBA FIP Schools League, una realtà consolidata nelle attività del settore giovanile e del settore scuola della Federazione italiana pallacanestro (Fip). Per i giovani giocatori anconetani il torneo prenderà ufficialmente il via giovedì 27 febbraio al Museo Archeologico Nazionale con il Draft Event, cioè con l'evento in cui, attraverso un sorteggio, gli istituti scolastici saranno abbinati alle franchigie NBA, con relativa consegna delle divise.

L'appuntamento per il sorteggio è stato fissato per le 10 di domani 27 febbraio al Museo Archeologico Nazionale delle Marche (palazzo Ferretti - Via Gabriele Ferretti 6, Ancona), con il preciso intento dell'organizzazione di favorire la scoperta delle "bellezze culturali del territorio" da parte dei ragazzi delle scuole medie.



