Cavalcata dell'Assunta cerca pittore per il Palio 2025

La Cavalcata dell'Assunta di Fermo è alla ricerca del pittore del Palio 2025. Per trovare il successore di Andrea Gentili, che l'anno scorso ha mostrato il suo drappo ora conservato nella sede di Torre di Palme (contrada vincitrice dell'edizione 2024), la Cavalcata dell'Assunta ha indetto anche quest'anno il bando del "Concorso per la realizzazione del drappo per il Palio dell'Assunta 2025".

Possono partecipare al concorso tutti gli artisti italiani o stranieri che abbiano già compiuto il diciottesimo anno di età oppure che lo compiano nell'anno solare corrente (con una dichiarazione firmata dai genitori). Ma il concorso è aperto anche agli istituti scolastici, che possono presentare elaborati dei loro studenti, e associazioni di artisti. L'artista che intende partecipare al concorso non deve aver dipinto un altro drappo in precedenza.

L'artista che intende partecipare deve inviare entro il 30 aprile una riproduzione dell'opera in scala, un bozzetto del formato 30x40 centimetri. L'opera può essere spedita per raccomandata o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Fermo custodita in un plico con due buste: una che conterrà il bozzetto e l'altra che conterrà il curriculum e gli altri allegati richiesti dal bando consultabile sul sito www.cavalcatadellassunta.it.



