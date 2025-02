Casini (Pd), 'Non sostenibili i costi della ricostruzione'

Dopo l'allarme dell'Ance per il rischio che la ricostruzione post-sisma si fermi dopo lo stop al Superbonus nel cratere a rilanciare la preoccupazione per cittadini e imprese è il Partito democratico. Anna Casini, capogruppo dem in consiglio regionale punta il dito verso "l'unico commissario che sottrae risorse, invece che aggiungerle". Infatti "è vero che c'è una premialità - spiega - ma non è sufficiente perché nonostante una premialità per i livelli di distruzione, non risolve il problema dell'aumento dei prezzi del materiale".

Parlando a margine dell'incontro stampa per il rischio conti dell'Inrca Casini ritiene "assurdo che proprio chi è stato più penalizzato, e quindi chi non ha potuto ricostruire perché non ha più neanche l'area di sedime, dove ricostruire la propria abitazione, possa essere in teoria penalizzato da un accollo dei costi del 30%". E' necessario "trovare una soluzione per sopperire all'aumento dei costi, tra il 20 al 30 per cento, che prima era coperto dal Superbonus. Invece i prezzi della ricostruzione devono essere adeguati ai costi reali che sostengono le imprese e quindi i cittadini".



