Camerano premiato come "Luogo di lavoro che promuove salute"

La promozione della salute e degli di stili di vita sani nei luoghi di lavoro rappresenta un obiettivo fondamentale per garantire benessere, produttività e qualità della vita ai lavoratori. Con questo spirito, il Comune di Camerano ha ricevuto oggi il riconoscimento di "Luogo di lavoro che promuove salute", aderendo con successo al programma promosso dalla Regione Marche. Il programma "Luogo di lavoro che promuove salute" identifica l'ambiente lavorativo come uno spazio favorevole alla promozione del benessere e prevede l'adozione di strategie mirate per sensibilizzare i lavoratori all'adozione di stili di vita salutari.

La cerimonia si è svolta presso la sede della Regione, a Palazzo Li Madou, alla presenza dell'Assessore regionale alle Politiche del Lavoro, Stefano Aguzzi e dei referenti dell'AST, che hanno consegnato l'attestato alle realtà virtuose. Tra le numerose aziende private e Enti partecipanti, solo 19 hanno ottenuto il riconoscimento, segno dell'alto livello di impegno richiesto per rispettare gli standard previsti dal programma.

"Questo riconoscimento - ha dichiarato il Sindaco di Camerano, Oriano Mercante - conferma che il benessere dei lavoratori deve essere una priorità per ogni amministrazione pubblica. Un ambiente lavorativo che promuove la salute e gli stili di vita salutari non solo tutela i dipendenti, ma crea anche le condizioni ideali per migliorare la loro performance e soddisfazione. Come medico e sindaco, ritengo essenziale investire nella prevenzione e nella promozione di stili di vita sani, perché il lavoro deve essere un luogo in cui le persone possano crescere professionalmente senza sacrificare il proprio benessere. Continueremo a investire in iniziative che mettano al centro la salute dei nostri dipendenti, con l'obiettivo di rendere il Comune di Camerano un esempio virtuoso in questo ambito".

Il Comune di Camerano si è distinto per il suo impegno concreto nel migliorare la qualità e gli stili di vita salutari dei dipendenti, attraverso azioni mirate che spaziano dall'alimentazione all'attività fisica. Tra le iniziative adottate, l'introduzione e diffusione della piramide alimentare negli uffici ha favorito una maggiore consapevolezza sulle corrette abitudini nutrizionali, incentivando il consumo di frutta, verdura, cereali integrali e proteine magre, a discapito di zuccheri raffinati e grassi saturi. Un'alimentazione equilibrata è infatti essenziale per mantenere elevati livelli di energia, concentrazione e benessere generale. Al fine di promuovere l'attività fisica, il Comune ha incentivato l'uso delle scale al posto dell'ascensore, un gesto semplice ma efficace per migliorare la salute cardiovascolare e ridurre la sedentarietà. Inoltre, sono state attivate convenzioni con palestre locali, offrendo tariffe agevolate ai dipendenti per incentivare la pratica regolare dell'esercizio fisico.

L'attività motoria, d'altronde, non solo migliora la forma fisica, ma contribuisce anche alla riduzione dello stress, al miglioramento dell'umore e all'aumento della produttività.





