Atti di vandalismo nella zone sud di Civitanova Marche

Nuovi atti vandalici nella zona sud di Civitanova Marche, in particolare nel quartiere Pinetina, dopo che solo pochi giorni fa si era tenuto il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico. Il sindaco Fabrizio Ciarapica, accompagnato dal comandante della Polizia Locale Cristian Lupidi; da Elisa Scalabroni, responsabile del verde pubblico e dai tecnici di Atac, ha effettuato questa mattina un sopralluogo per valutare le azioni da intraprendere tempestivamente e fermare questi atti incivili che danneggiano il patrimonio pubblico e minano la sicurezza della comunità.

"Non possiamo più tollerare che atti di inciviltà come questi restino impuniti - ha detto Ciarapica - Chi mina la sicurezza della città, chi danneggia il patrimonio pubblico deve rispondere delle sue azioni".

"Le forze dell'ordine - assicura il sindaco - stanno già visionando le telecamere di videosorveglianza per individuare i responsabili quanto prima". "La città ha il diritto di essere sicura, i suoi beni devono essere rispettati, e noi non lasceremo spazio a chi vuole compromettere questa tranquillità", sottolinea il sindaco. L'amministrazione comunale, in collaborazione con Atac, sta valutando anche un piano di potenziamento dell'illuminazione nella zona. "Installare nuovi pali per garantire una maggiore visibilità nelle ore serali è una delle misure che stiamo prendendo - ha detto ancora il sindaco - La sicurezza, in particolare di notte, è essenziale per proteggere tutti coloro che frequentano il quartiere". Il sindaco ha poi rivolto un altro appello ai giovani: "Questa è la vostra città. Rispettatela, perché ogni panchina danneggiata, ogni lampione divelto, ogni angolo danneggiato non è solo un danno materiale, ma un atto che toglie valore a ciò che appartiene a tutti noi. Dimostrate il coraggio di essere responsabili".



