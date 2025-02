Ariston Group raddoppia l'impegno con Future Ready, 4 scuole

Ariston Group raddoppia l'impegno con Future Ready, il progetto di formazione dedicato agli studenti nato nel 2023 grazie anche alla collaborazione della Fondazione Aristide Merloni, che si pone l'obiettivo di formare i professionisti del futuro nei settori tecnici e industriali, offrendo agli studenti un'opportunità concreta di crescita e specializzazione. La seconda edizione segna un'importante evoluzione: il numero di istituti scolastici coinvolti raddoppia, passando da 2 a 4, mentre il numero di studenti sale da 144 a 283. Alle scuole IIS Merloni Miliani di Fabriano e IIS Enrico Mattei di Recanati, si aggiungono l'IIS Marconi Pieralisi di Jesi e l'IIS Volterra Elia di Ancona.

Future Ready accompagna gli studenti lungo un percorso articolato, che comprende formazione tecnica sui prodotti e sulle tecnologie di Ariston Group, approfondimenti normativi e regolatori e visite agli stabilimenti produttivi. Un modulo dedicato alle soft skills, con consigli pratici su come redigere il curriculum e prepararsi all'ingresso nel mondo del lavoro, completa il programma. A conclusione dei lavori, la discussione di un business case offre agli studenti l'opportunità di applicare le competenze acquisite. "Siamo entusiasti di vedere crescere questo progetto, che rappresenta un ponte concreto tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Future Ready è solo una delle iniziative che vedono il nostro gruppo in prima linea per sviluppare le competenze di cui i professionisti del futuro avranno bisogno, a partire dai giovani", ha dichiarato Patrizia Valsesia, Chief People Officer di Ariston Group. "Il successo che questo progetto rivolto agli studenti continua a riscuotere è la prova del suo valore per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro per la prima volta, ma anche per le Marche, un territorio a cui il nostro gruppo da sempre lega il proprio sviluppo", ha concluso Mario Salari, Head of Italy di Ariston Group.



