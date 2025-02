Addio a Loris Cucchi, morto a 76 anni noto imprenditore

E' morto il noto imprenditore di Senigallia (Ancona) Loris Cucchi. L'uomo, 76 anni, era tra i fondatori insieme al fratello, nel 1986, della Eurogas, poi confluita nella Goldengas Spa. Era anche titolare dell'hotel Terrazza Marconi che si affaccia sulla celebre rotonda a mare, simbolo della spiaggia di velluto. Importante non solo il suo slancio nel tessuto economico cittadino ma anche il suo impegno sportivo: era stato tra i sostenitori storici della squadra Pallacanestro Senigallia, prima come sponsor ma poi fino a entrare nella società, e della principale squadra di calcio, la Nuova Vigor Senigallia 1921. Negli anni ha sostenuto anche diversi progetti solidali come quello portato avanti dalla onlus 'Il Giardino degli Angeli' per dare una possibilità educativa e formativa per i bambini e giovani di Canavieiras, in Brasile.

Funerali fissati per domani, 27 febbraio, alla chiesa della Pace di Senigallia.



