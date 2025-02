Accompagnati presso il Cpr altri due stranieri pericolosi

Sono 8 gli accompagnamenti presso i Centri di Permanenza per Rimpatri effettuati dalla Polizia di Stato dall'inizio dell'anno. Gli ultimi due sono stati effettuati questa settimana ed hanno riguardato - oltre al senegalese di ieri - due stranieri, ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Si trattava di un 24enne e di un 27enne di nazionalità rispettivamente tunisina e albanese.

Entrambi, irregolari sul territorio e con diversi precedenti per droga, sono stati accompagnati dalla Polizia di Stato presso i Cpr di Potenza, in attesta di volo charter per il successivo rimpatrio.



