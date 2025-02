8 marzo, alla Mole di Ancona associazioni a confronto

Valorizzare la forza delle donne e il loro impegno nei confronti dei più deboli, ospitando per la prima volta alla Mole Vanvitelliana di Ancona oltre venti associazioni impegnate nel sociale e alcuni ordini professionali per confrontarsi tra loro e informare i cittadini sul loro operato. Questo il programma del Comune di Ancona per l'8 marzo, Giornata internazionale della donna, annunciato oggi dall'assessora alle Pari Opportunità Orlanda Latini in un incontro stampa nel capoluogo, assieme ad alcune delle organizzazioni partecipanti. Un evento che a partire dalle ore 16 offrirà al pubblico nella Sala delle Polveri una serie di sportelli informativi ad ampio raggio per avere appoggio in caso di necessità, assieme a mostre e iniziative conviviali e musicali, a partire dal brindisi di benvenuto offerto dalle Cantine Moroder abbinato a piccole degustazioni curate da Fior di Grano. A fare da contorno alla kermesse ci sarà la mostra che raccoglie sculture in bronzo e argilla cotta dell'artista Federica Stoppan assieme ad opere dedicate alla bellezza femminile di Alessandro Bravi, mentre le mamme potranno usufruire grazie alla Uisp (Unione italiana sport per tutti) di uno spazio dove lasciare i bambini per godere in tranquillità delle iniziative in campo. Si spazia da quelle dell'Associazione Patronesse e della Fondazione Salesi, che racconteranno il loro lavoro in favore dei più piccoli dentro e fuori l'ospedale materno infantile, all'Unicef e alla sua raccolta fondi, fino a momenti di meditazione con l'associazione L'albero della vita e il Centro Psicosintesi di Ancona dedicati alla crescita personale.

Ma ci sarà anche l'Associazione Sportiva Karate Ancona, col suo gettonatissimo corso di difesa personale 'Donna in difesa', assieme a Donne e Giustizia Centro Antiviolenza Ancona, Associazione nazionale insigniti Repubblica Italiana (Ancri), Amnesty International, Free Woman Odv, che si occupa delle vittime della tratta e l'Associazione nazionale donne operate al seno (Andos Onlus). La Fidapa ha promosso per l'occasione la divulgazione della Nuova Carta dei diritti della Bambina, un progetto pilota attuato in collaborazione con la Regione Marche e le scuole, assieme a un gioco da tavolo che li riassume. Un convegno alle 17 intitolato 'Il Soroptimist in tre parole' spiegherà invece il lavoro dell'associazione con la docente universitaria Marta Cerioni, l'imprenditrice Monica Gabrielli e la giornalista Agnese Testadiferro (modera Cinzia Nicolini). Alle 17,30 seguirà il concerto Note d'Arpa con Melissa Bucella, alle 18 una fiaccolata all'esterno della Mole contro la violenza sulle donne con l'Associazione Terza via, e alle 18, 30 all'Auditorium uno spettacolo musicale dedicato a Edith Piaf, con Sara Jane Ghiotti, vincitrice del premio Ciampi, e il Gershwin Quintet. Un'esperienza che nell'intento delle sue promotrici servirà non solo a far conoscere ai cittadini il prezioso lavoro delle associazioni, ma anche a metterle in contatto tra loro per fare rete. Tra queste ci saranno anche l'associazione Essere Felici, City Angels, Cresciamo, Autonomia è Vita, Inner Wheel Ancona Riviera del Conero, Forum cittadino Donne, Movimento per la Vita e Sef Stamura.



