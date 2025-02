Tamponamento a catena a Urbania, strada chiusa e poi riaperta dopo due ore

Un tamponamento a catena, che ha coinvolto cinque mezzi tra cui quattro auto e un autocarro, si è verificato intorno alle 8 sulla Strada statale 745 Metaurense tra San Silvestro e Urbania in località Muraglione Monte San Pietro: dopo l'incidente la strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti. Almeno una persona è stata portata dai sanitari in ospedale. Dopo circa due ore la strada è stata riaperta e il traffico sbloccato.

Sul posto sono intervenuti personale Anas, la squadra di Urbino dei vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia locale per ricostruire la dinamica dello schianto e gestire la viabilità che è temporaneamente bloccata. E' attualmente in corso la liberazione della sede stradale dai mezzi per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile: in particolare i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza due vetture tra cui una alimentata a gpl e un'altra a metano, dotati dunque di bombole, e che dunque hanno richiesto cautele particolari per la rimozione.

Dopo l'intervento dell'Anas, dei sanitari, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine, la Statale Metaurense è stata messa in sicurezza con la rimozione dei mezzi coinvolti e riaperta.



