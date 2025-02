Sicurezza, a Civitanova agenti di polizia subito in strada

Dopo il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, che ieri ha visto prefetto, sindaco, presidente della Regione e forze dell'ordine incontrarsi a Civitanova per dare una risposta ai recenti episodi di microcriminalità, è ufficialmente iniziato il piano di azione strategico organizzato dalla Polizia locale in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale.

Già da ieri pomeriggio, gli agenti, sia a piedi che in auto, hanno effettuato una serie di controlli in molte zone della città e all'interno delle attività commerciali del centro e delle aree periferiche. A questi controlli si aggiungeranno, a partire dal prossimo weekend, anche una serie di interventi strategici incentrati sull'uso di personale in borghese e veicoli civetta, con l'intento di rafforzare le azioni repressive.

"Stiamo mettendo in campo tutte le forze per salvaguardare la sicurezza della città - ha spiegato il sindaco, Fabrizio Ciarapica - Nessun allarmismo, ma maggiori controlli e interventi mirati". "Mentre nei fine settimana saranno intensificati quelli da parte di carabinieri, polizia e guardia di finanza, così come emerso dal Comitato - ha aggiunto Ciarapica - con la Polizia locale, abbiamo già attivato il Piano sicurezza". "Gli agenti hanno incontrato commercianti e cittadini e hanno raccolto informazioni in un'ottica di collaborazione, fondamentale per contrastare qualsiasi forma di criminalità". "La nostra presenza è stata particolarmente apprezzata dai commercianti - ha detto il comandante della Polizia locale, Cristian Lupidi - Siamo determinati a garantire una città più sicura per tutti, e continueremo a monitorare il territorio con estrema attenzione, intensificando ulteriormente i controlli nelle zone più critiche. Il nostro impegno - assicura - è e sarà costante".



