Paglialunga a +Europa, Azione e Iv: 'Insieme per governare'

"Il Partito Socialista delle Marche vuole dar vita ad un'alleanza riformista che veda al suo interno forze politiche, movimenti e civici che si ispirano alle culture socialiste, liberali, garantiste e libertarie ed anche a coloro che si rifanno ad un cattolicesimo liberale e riformista". Mario Paglialunga, Segretario del PSI Marche fa il punto della situazione dopo il convegno di sabato scorso a Senigallia alla presenza del Segretario nazionale Enzo Maraio.

"Non una riproposizione del fallito terzo polo, ma qualcosa di più ampio ed omogeneo che nella regione Marche, fuori dalle polemiche nazionali e dai rancori personali si può realizzare", prosegue Paglialunga che ha inviato una lettera ai colleghi di Azione, +Europa e Italia Viva. "Disperdere ancora una volta, queste culture e queste tradizioni significherebbe discutere solo su un freddo programma elettorale o una sommatoria di liste, peggio ancora appiattirci su un populismo che parla solo alla pancia mentre noi possiamo e vogliamo parlare alle menti", dice ancora Paglialunga.

"Sappiamo che queste forze lo sanno fare, hanno argomenti per farlo e lo vogliamo fare. Questo è il percorso che il PSI ha iniziato e che percorreremo con determinazione per arrivare alla composizione di una lista in grado di dare il proprio valido contributo per rappresentare i cittadini marchigiani nella prossima legislatura".



