Operativo primo distributore automatico sacchetti differenziata

Rolando Rosetti e Leonardo Collina, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Picenambiente s.p.a., hanno presentato stamani la prima unità di distribuzione automatica dei sacchetti per la raccolta differenziata di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Il distributore, installato nei pressi dell'ingresso pubblico del Civico Municipio, entrerà presto in servizio e sarà utilizzabile da tutti i cittadini iscritti a ruolo per la tassa sui rifiuti. Utilizzando la propria tessera sanitaria o, laddove disponibile, la green card, gli utenti potranno richiedere il ritiro di una o più confezioni di sacchetti per la raccolta differenziata fino al limite annuo determinato dall'azienda.

Il sindaco di San Benedetto del Tronto Antonio Spazzafumo ha accolto con favore all'iniziativa, sottolineandone "l'impatto positivo sulla qualità della vita dei cittadini che potranno beneficiare del servizio di distribuzione 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, senza necessità di conformarsi agli orari dell'ecosportello" . L'installazione del distributore rappresenta il primo intervento di una serie, che interesserà il territorio sambenedettese e non solo, finanziata tramite fondi PNRR (Progetto Next Generation EU).



