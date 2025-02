Non rispetta divieto avvicinamento a famiglia, arrestato 56enne

Arrestato ieri da personale della Polizia di Stato haun 56enne Civitanovese successivamente associato al carcere di Fermo. L'uomo, pregiudicato e con trascorsi nel mondo della tossicodipendenza, era stato denunciato alla fine del mese di gennaio dopo essersi reso responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia commesso ai danni della ex convivente, che abita insieme alla loro figlia in un appartamento a Civitanova Marche e nei confronti della mamma ultra settantenne con lui convivente in un altro appartamento dello stesso stabile. Inoltre sempre alla fine di gennaio si era reso responsabile del reato di lesioni nei confronti della figlia.

Per questo motivo l'uomo era stato sottoposto dal Giudice al provvedimento con il quale gli veniva imposto di allontanarsi immediatamente dalla casa familiare con divieto di avvicinamento. In considerazione dei trascorsi dell'uomo, i poliziotti del Commissariato di Civitanova Marche hanno continuato a vigilare sulla sua condotta, riscontrando la violazione delle prescrizioni imposte dal Giudice che preso atto della segnalazione del Commissariato ha ritenuto di aggravare la misura del divieto di avvicinamento alla casa familiare, disponendo la custodia cautelare in carcere. L'uomo, che in più occasioni ha dimostrato la propria aggressività, alcuni anni addietro aveva minacciato di far esplodere il condominio richiedendo altresì un intervento da parte di Polizia e dei vigili del fuoco.



