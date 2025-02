Micam: Cauto ottimismo degli imprenditori marchigiani

Gli addetti ai lavori restano cauti, ma la fiducia dei buyer arrivati al Micam a Milano è un segnale positivo. Questa la sintesi a cui arrivano sia Confartigianato Marche che Cna Federmoda Fermo, nel giorno di chiusura della fiera meneghina alla quale hanno partecipato 93 imprese delle Marche. Ad incontrare le nostre imprese tra gli altri anche buyer provenienti da Svizzera e dai tradizionali Paesi Europei nostri partner; inoltre Ucraina, Sud Africa, Nigeria, Canada. Si evidenzia invece la esigua presenza dei Paesi Asiatici. E si sono rivisti anche i buyer russi.

"È chiaro che il Micam non è più quello di una volta, perché gli ordini sono sicuramente inferiori rispetto al passato, ma le imprese hanno visto un movimento di buyer migliore delle attese e c'è voglia di ottimismo, dopo lunghi periodi difficili", il commento di Lorenzo Totò, Presidente regionale dei calzaturieri di Confartigianato Marche e Vicepresidente nazionale. Quanto alla crisi del comparto, "dobbiamo fare di tutto per ridare slancio al mercato, c'è voglia di guardare avanti, di rinnovarsi ed innovare, conclude Totò, evidenziando come la parola d'ordine debba essere 'sinergia', "come quella che portiamo avanti con Regione e Camera di commercio delle Marche".

Dal canto suo Paolo Mattiozzi, Presidente di Cna Federmoda Fermo, ribadisce come la fiera resti un appuntamento strategico "come occasione di confronto e scambio con le altre realtà produttive e per la condivisione di strategie e modalità di azione". In fiera i vertici Cna hanno avuto modo di dialogare con i rappresentanti delle istituzioni in visita agli stand, "ricordando le misure che le aziende del settore moda continuano a chiedere a gran voce: estensione della cassa integrazione, decontribuzione, agevolazione dell'accesso al credito, internazionalizzazione, misure ah hoc per la filiera e che soprattutto possano diventare strutturali", concludono.



