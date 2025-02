Marche Multiservizi: al via i lavori per tetto fotovoltaico

Marche Multiservizi (Mms), sulla scia di una strategia "green", si appresta a realizzare un impianto fotovoltaico da 500 kw sul tetto della propria sede a Pesaro, che garantirà energia a sufficienza per coprire il 60% dei consumi sostenuti dalla struttura ed eviterà ogni anno l'emissione in atmosfera di 166 tonnellate di CO2 (equivalenti a 450 alberi piantati).

Questa settimana infatti sono iniziati i lavori per l'installazione di quasi 1.300 pannelli solari sulla copertura dello stabile.

"Si tratta di un ulteriore passo in avanti nella strategia di decarbonizzazione che stiamo portando avanti, per ridurre sempre più l'impatto ambientale delle nostre attività" dichiara il presidente di Mms, Andrea Pierotti.

"L'ambizioso obiettivo, che si è dato il gruppo di cui facciamo parte, è quello di arrivare a 'NetZero' ossia emissioni nette zero entro il 2050 - spiega l'amministratore delegato di Mms, Mauro Tiviroli - la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel 2023 è stata tale da soddisfare il consumo di energia elettrica di 3.230 famiglie ed ha evitato l'immissione in atmosfera di circa 2.300 tonnellate di CO2".



