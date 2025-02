Innovazione e tecnologia per il settore nautico con Best 4.0

Applicare alla blue economy i principi chiave di Industria 4.0, aiutando le PMI che operano sulle due sponde della costa adriatica a innovare prodotti e processi di produzione puntando al progresso tecnologico, alla digitalizzazione e a forme di sviluppo sostenibile compatibili con l'ambiente.

È questo il punto di partenza del progetto BEST 4.0, che mira a sostenere l'introduzione dei principi dell'I4.0 nei settori dell'economia blu attraverso i Digital Innovation Hubs (DiHs) per ridurre le distanze tra i territori con elevate prestazioni in termini di innovazione e quelli con prestazioni più moderate all'interno dell'area italo-croata.

In particolare, il progetto ha nella sua prima fase valutato le esigenze di innovazione e Industria 4.0 in 160 imprese operanti nella blue economy, 20 per ciascuna area coinvolta.

Nella fase iniziale, le 160 imprese coinvolte sono state sottoposte ad un auditing aziendale per misurarne il Technology Maturity Level. Tra queste, verranno poi selezionate 80 PMI che beneficeranno di percorsi di miglioramento aziendale e innovazione di processi e prodotti, introducendo soluzioni I4.0 e sviluppando nuove competenze digitali. Giovedì scorso sono state invitate al seminario le 20 imprese che hanno partecipato alla prima fase, alle quali sarà fornito un Catalogo di soluzioni innovative attraverso la rete transfrontaliera dei DIHs coinvolti, per l'adozione dei principi di I4.0.

Successivamente, saranno sviluppati dei Piani d'Azione transfrontalieri che, partendo dalle esigenze di innovazione e digitalizzazione delle PMI, creeranno dei percorsi di supporto personalizzati tra le PMI e i DIHs.

Il progetto BEST 4.0: innovazione e tecnologia per il settore nautico è stato presentato nel corso di un incontro promosso da Cna Ancona nei giorni scorsi durante il quale sono stati illustrati i risultati della prima fase del progetto e presentati case study di imprese locali impegnate nello sviluppo di soluzioni tecnologiche all'avanguardia.

L'evento ha visto la partecipazione di Paolo Manarini, Presidente di Assonautica Ancona, Angelo Eliantonio, Assessore del Comune di Ancona, e Mario Mainero, Presidente di CNA Nautica Ancona. Da tutti è stata sottolineata l'importanza dell'innovazione per il futuro del comparto nautico e il ruolo cruciale della collaborazione tra istituzioni e imprese.

Lucia Trenta, responsabile Cna Nautica Ancona e project Manager di Best 4.0, ha illustrato gli obiettivi del progetto e i primi risultati ottenuti evidenziando le strategie adottate per favorire la digitalizzazione del settore e il progresso già raggiunto in questa direzione.

Presentati inoltre casi concreti di innovazione. In particolare Benedetta Castagna di ANcybernetics ha presentato gli sviluppi nella robotica sottomarina e nelle nuove tecnologie applicate all'ambiente subacqueo; Alessandro Gherardi di Powerplast ha illustrato l'impiego dell'Intelligenza Artificiale Generativa nel settore velico, mostrando come questa tecnologia possa semplificare i processi produttivi e migliorare la personalizzazione; infine, Alessandro Domogrossi Direttore di Marina Dorica ha esposto le soluzioni innovative da loro adottate per la gestione della marina, evidenziando il ruolo chiave degli strumenti digitali in termini di efficienza e sostenibilità.



