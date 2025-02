In pacchetti di chewing gum 600 grammi di hashish, arrestato

Arrestato per spaccio, nel pesarese, un trentenne già noto alle forze dell'ordine, a seguito di una perquisizione condotta dai finanzieri di Pesaro e Urbino (assieme alle unità cinofile antidroga del gruppo pesarese). All'interno dell'abitazione dell'uomo sono infatti stati rinvenuti circa 600 grammi di hashish, già diviso in piccoli panetti da 25 grammi ciascuno nascoste all'interno di confezioni di gomme da masticare che ne celavano l'odore, e 2 mila euro in contanti, che si ritiene siano possibile provento dell'attività di spaccio. Sia la sostanza stupefacente che il denaro sono stati sottoposti a sequestro e il possessore è stato tratto in arresto.



L'artificio delle gomme da masticare rende i panetti irriconoscibili anche a un controllo accuratopossono essere scambiati per un comune pacchetto di chewing gum. Inoltre, il modo in cui erano sigillate le confezioni di droga riusciva a coprire l'odore classico emesso dai cannabinoidi, rendendolo quasi impercettibile all'olfatto umano ma non agli specializzati cani antidroga della Guardia di Finanza.



