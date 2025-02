Il carnevale di Ancona cambia format, maschere dj e premi

Il Carnevale di Ancona cambia format e si svolge sabato primo marzo, anziché domenica come l'anno scorso, per tirare fino all'una di notte con due feste a piazza Cavour e coinvolgere gli studenti e i commercianti. Oltre 600, hanno informato oggi in un incontro stampa gli assessori ai Grandi Eventi Angelo Eliantonio, all'Università Marco Battino e alle Politiche educative Antonella Andreoli, le adesioni per partecipare alla sfilata del concorso 'la maschera più bella' in programma da piazza del Plebiscito a piazza Cavour, di cui circa 450 sono alunni delle scuole primarie. Ma la cifra è destinata a crescere - hanno sottolineato - perché le iscrizioni restano aperte fino alle ore 15 di giovedì.



Molti anche i gruppi di ospiti che partecipano all'evento che contempla dieci ore di spettacolo a partire dalle 15,30 con maschere che spaziano dai cartoon al mondo del cinema e della musica fino a quello della tradizione. Tra questi, i Mao Branca Street Band, le ballerine brasiliane di Ipanema, i Fantasia, Sogno e Realtà, la Banda di Torrette, il Gruppo Teatro Tre-Gotham Show, e quello delle Dame del '700 di Candia. Partecipano al concorso sette maschere singole, cinque coppie e cinque gruppi con 90 persone, cui si aggiunge la mascherata del Borgo di Montesicuro.

Le mascherate delle scuole contemplano inoltre le primarie Dante Alighieri, quelle della Cittadella-Margherita Hack e la scuola d'infanzia Garibaldi mentre per l'università sfilerà per il Carnevale d'Europa il Gruppo Erasmus Generation Meeting, che dal 3 al 6 aprile sarà per la prima volta ad Ancona per la sua annuale conferenza.



Le premiazioni della maschera più bella presentata da Andrea Alfieri e allietata dalle musiche curate da Gino Manoni, alias Charlie Rock, sono previste a piazza Cavour intorno alle 19.30, e vedranno sul podio una maschera singola, una coppia, la maschera migliore del gruppo, quella del borgo o del quartiere, e quella della scuola. Ma la festa si riaccende alle 22 con il dj set di Radio Studio Più, nota emittente radiofonica nazionale presente anche a Ibiza e Formentera, che con Ugo Palmisano e Sandy Dj farà ballare tutto il pubblico fino a tarda notte.



Numerosi anche i premi, grazie al coinvolgimento delle categorie produttive, presenti oggi Luca Casagrande, responsabile sindacale Ancona di Confartigianato e Michele Angelo Zannini, presidente delegazione Ancona Confcommercio Marche Centrali, che vanno da buoni viaggio a cene gratuite fino a strumenti musicali, giocattoli e macchine fotografiche. "Una sfida - hanno detto - che non intende coinvolgere solo il mondo della ristorazione con menu e offerte a tema, ma anche quello delle attività commerciali vicine senza distinzione di età". E se per Eliantonio la scelta del sabato faciliterà gli acquisti portando nel capoluogo circa 6mila persone, per Battino servirà a far rimanere gli studenti universitari che solitamente partono per il week end in città. Soddisfatta, infine, anche Andreoli che vede nell'evento l'occasione per i bambini e per i loro genitori di riunirsi e divertirsi a creare insieme le maschere. Per l'occasione il Comune ha previsto navette gratuite ogni 30 minuti dal parcheggio di via Ranieri al centro città.





