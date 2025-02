Denunciato per furto aggravato 62enne di Macerata

I militari della Stazione Carabinieri di Macerata, hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria un pregiudicato italiano 62enne, residente in provincia, per il reato di furto aggravato ai danni di un supermercato della città.

Il 30 gennaio scorso l'uomo, dopo essersi impossessato di otto bottiglie di superalcolici e averle occultate nel suo zaino, si allontanava dal supermercato facendo perdere le sue tracce. Gli immediati accertamenti dei carabinieri dopo la denuncia del titolare, anche attraverso la visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza cittadini, hanno permesso di individuare e identificare il 62enne che è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria riconosciuto inoltre come l'autore del medesimo reato commesso all'interno di un altro supermercato della città per il quale, sempre i Carabinieri della Stazione di Macerata, lo hanno arrestato qualche giorno fa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA