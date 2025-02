Carnevale, Falconara accoglie migliaia di maschere

Sabato primo marzo anche a Falconara si festeggia il Carnevale 2025. Attese migliaia di maschere che, a partire dalle 14.30, troveranno l'animazione dei Mistrafunky: la marching band guiderà il corteo mascherato da piazza Garibaldi a piazza Catalani e ritorno. Alle 16 il corteo si fermerà in piazza Mazzini, dove i DinsiemE si esibiranno sul palco allestito per l'occasione. La coppia, che sul canale YouTube raccoglie più di 2milioni di iscritti, presenterà il suo primo album 'DinsiemE', che contiene i tormentoni amati dai fan e altri brani inediti. Il nuovo cd dei DinsiemE sarà donato ai primi 200 bambini che si presenteranno mascherati.

Per la maschera più bella in palio un buono viaggio, mentre i gruppi mascherati hanno la possibilità di vincere un buono cena.

Sono previsti premi anche per le scuole partecipanti.

Chi vuole gareggiare, da solo o in gruppo, può compilare il modulo disponibile sul sito del Comune di Falconara al link https://tinyurl.com/2wxrnbnh. La premiazione avverrà nel corso del pomeriggio in piazza Mazzini.

Modifiche sono previste alla viabilità con divieti di transito. Per sopperire alla riduzione di posti auto sarà aperta l'area di sosta all'interno del parco Kennedy a partire dalle 8 di sabato.



