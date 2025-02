Avuls, al via il corso base per nuovi volontari

Prenderà il via nel mese di marzo, ad Ancona, il trentasettesimo corso base di formazione per volontari Avulss, associazione di volontariato laica senza scopo di lucro. L'iniziativa, rivolta alla cittadinanza, è gratuita e sostenuta dall'assessorato alle Politiche Sociali del Comune.

L'Avulss opera negli ospedali cittadini, nelle residenze protette di Villa Almagià in Ancona e Opera Pia Ceci di Camerano e presso il domicilio di persone segnalate dai Servizi Sociali del Comune. Il ruolo del volontario è quello di affiancamento o sostituzione del familiari della persona ammalata o anziana in condizione di solitudine.

Da oltre 130 attivi solo presso l'ospedale regionale prima della pandemia, il numero dei volontari Avulss è sceso a una settantina negli ultimi anni, ed è necessario reperire nuove forze da inserire nell'associazione "uomini, non solo donne, tradizionalmente più predisposte al ruolo di accudimento" - è stato osservato stamane alla conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa dalla presidente Emilia Greco. "La formazione di persone capaci di ascolto attento e discreto, la gentilezza nel servizio e la totale gratuità del medesimo contraddistinguono e caratterizzano l'Avuls" - ha aggiunto la presidente Greco.

Il corso si terrà dal 3 marzo al 2 aprile in Via Della Montagnola 69 ad Ancona e al termine del corso le persone idonee entreranno in servizio con un tutor.

Il secondo incontro, sabato 5 marzo alle ore 17,30, sarà condotto dall'assessore ai Servizi sociali del Comune, Manuela Caucci: "Le associazioni di volontariato presenti nel territorio- ha sottolineato l'assessora - sono un risorsa grandissima. Ci consentono di arrivare dove purtroppo per una serie di motivi l'attività amministrativa e sanitaria non riesce; inoltre sono una fonte di notizie per comprendere come si va modificando il tessuto sociale e per intercettare le necessità e i nuovi bisogni che si manifestano. A seconda della necessità che arrivano dal territorio possiamo calibrare la nostra risposta come Amministrazione comunale".

Caucci ha anche ricordato l' imminente apertura dei nuovi Poliambulatori a largo Cappelli intitolati a Giulia Bonarelli, prima donna medico ad Ancona. Presso la nuova struttura- ha fatto presente l'assessore- sarà istituito il PUA, punto unico integrato di accesso sia all'assistenza sanitaria sia a quella sociale, con la presenza di due operatori dei rispettivi ambiti, così da agevolare i percorsi e una più rapida ed efficiente presa in carico di chi ha bisogno. Info: avulssancona.it



