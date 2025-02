A Villa Colloredo inaugura la mostra "Infinite letture"

Il 2 marzo, alle h 16.30, al Museo Civico di Villa Colloredo Mels a Recanati, sarà inaugurata la mostra fotografica di Claudio Montecucco "Infinite letture", visitabile fino all'8 giugno. Oltre 40 scatti dedicati alla lettura e realizzati da Montecucco in alcuni dei più noti contesti urbani italiani e internazionali, oltre a quelli realizzati appositamente da Montecucco a Recanati, città natale del genio poetico e letterario Giacomo Leopardi.

La mostra di Montecucco è il primo atto dell'omonimo progetto di welfare culturale promosso dal Comune di Recanati e realizzato nell'ambito del Bando pubblico "Città che legge 2023". Il progetto, che vede in campo a livello cittadino un partenariato pubblico/privato, è stato uno dei 35 finanziati a livello nazionale dal Centro per il libro e la lettura ed è articolato in diverse azioni mirate alla promozione della lettura che si estenderanno per tutto il 2025.

Il lavoro di Montecucco è anche ricerca dell'imperfezione perfetta, della foto talmente "vera" da sembrare quasi costruita o posata, sebbene i soggetti prescelti siano ignari di tutto. Il risultato sono foto senza tempo che Montecucco ha iniziato a realizzare nel 2006, suo progetto d'esordio, e che tuttora porta avanti con passione e dedizione. Scatti intensi nei quali le città vengono declinate come delle immense sale di lettura a cielo aperto, i cui confini, che abbracciano scale, muretti, vicoli e monumenti, diventano inconsapevolmente rifugi nei quali abbandonarsi ai propri autori preferiti.

Nato a Perugia, Claudio Montecucco si diploma dapprima come tecnico delle industrie meccaniche per poi lavorare nella gioielleria di famiglia come designer di gioielli. Si diploma successivamente anche in pianoforte, mentre cresce la sua passione per la fotografia, che si trasformerà in un vero e proprio lavoro; ha esposto in mostre personali in Italia e all'estero, anche in occasione del Salone del Libro di Torino, il Vogue Photo Festival di Milano e il Fotofever di Parigi.

La mostra è curata da Orologio Soc. Coop-BU Sistema Museo. Info: www.infinitorecanati.it.



