Valditara il 26 tra studenti e docenti del Liceo Galilei

Il liceo Galileo Galilei di Ancona apre le porte al ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara per un incontro con studenti e i docenti delle Scuole secondarie di primo grado mercoledì 26 febbraio (alle ore 14.30). Un evento che prevede, con la moderazione della direttrice artistica del festival Popsophia, Lucrezia Ercoli, uno scambio di riflessioni con il Ministro che ascolterà riflessioni e domande. Il coro e l'orchestra dell'Istituto Comprensivo Novelli Natalucci introdurranno l'incontro intonando prima l'inno europeo e poi quello italiano.



L'evento sarà ospitato presso l'auditorium del Liceo Scientifico Galileo Galilei, dove il Ministro, prima di incontrare gli invitati delle Scuole Medie, porterà il suo saluto ai liceali impegnati nelle consuete attività laboratoriali pomeridiane per l'orientamento alle professioni digitali del futuro. Sarà accolto dalla dirigente scolastica, Alessandra Rucci, insieme al Direttore dell'Ufficio scolastico r regionale, Donatella D'Amico, con una delegazione di studenti e docenti degli Istituti secondari di secondo grado della città. Alla visita prenderanno parte anche il Sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, e la parlamentare, Giorgia Latini.



"Siamo davvero onorati di ospitare questo evento che ha un grande valore per tutta la scuola anconetana, poiché ogni volta che un Ministro della Repubblica sceglie di visitare una scuola decide di immergersi nella realtà del nostro lavoro e di far sentire la vicinanza delle istituzioni ai giovani - spiega Rucci - Sarà una bella occasione per noi per mostrare i frutti dei finanziamenti Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e far conoscere al Ministro i progetti finalizzati all'orientamento alle professioni del futuro: data analysis, creazione di reti neurali, educazione alla creatività attraverso l'uso critico dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali, studio dei flussi dei raggi cosmici".



