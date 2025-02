Uncem Marche, monitoraggio aree interne senza rete web e tv

Per le aree interne delle Marche al via la mappatura delle zone senza rete internet e segnale telefonico e TV. L'iniziativa è stata avviata dall'Uncem Marche, Unione Nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti Montani. L'associazione "rivolge un appello a tutti i sindaci delle Unioni Montante della regione Marche affinché partecipino attivamente alla raccolta dati, segnalando i territori senza copertura. Solo grazie alla collaborazione delle amministrazioni locali sarà possibile ottenere un quadro dettagliato della situazione e sollecitare interventi urgenti da parte delle istituzioni competenti".

"L'assenza di segnale telefonico e connessione internet rappresenta un ostacolo insormontabile per molte famiglie e imprese delle aree montane e interne. - afferma Uncem Marche - La carenza di connettività ostacola il lavoro da remoto, ormai essenziale per la produttività e lo sviluppo economico, e penalizza gravemente le aziende locali, limitandone l'accesso ai mercati esteri, alla digitalizzazione e all'innovazione. Il rischio - aggiunge - è che le imprese di queste zone restino escluse da opportunità di crescita, investimenti e collaborazioni internazionali, con un impatto negativo sulla competitività dell'intero territorio.

Oltre alla connessione internet, la mancata ricezione del segnale televisivo priva i cittadini dell'accesso all'informazione e alla cultura, creando un'ulteriore discriminazione. In un'epoca in cui l'informazione è fondamentale per la vita quotidiana, un servizio televisivo efficiente non è un lusso, ma un diritto da garantire a tutti".

"Non possiamo permettere che intere comunità delle Marche restino isolate e senza accesso a servizi fondamentali - osserva il presidente di Uncem Marche, Giuseppe Amici -.

L'infrastruttura digitale è oggi imprescindibile per garantire diritti, opportunità e sicurezza a cittadini e imprese. È fondamentale che tutti i sindaci delle aree interne rispondano al nostro appello e contribuiscano attivamente a questa mappatura".

"La partecipazione di tutti - afferma il vicepresidente di Uncem Marche, Giancarlo Sagramola - è essenziale per rendere visibile un problema spesso ignorato. Uncem Marche si impegna a portare all'attenzione delle istituzioni regionali queste criticità, affinché si trovino soluzioni concrete per superare il digital divide. Invito tutte le amministrazioni comunali a segnalare le problematiche legate alla connettività e alla ricezione TV. Solo unendo le forze sarà possibile colmare il divario digitale e garantire pari opportunità a tutti i territori della regione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA