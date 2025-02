Silvetti, stazione ferroviaria marittima e metro fino aeroporto

"Prima di tutto, occorre riappropriarsi di luoghi strategici, come il porto. E' il cuore della città ma sembra distante. Per questo vogliamo fortemente riattivare la stazione ferroviaria marittima". Lo ha detto il sindaco di Ancona Daniele Silvetti al Rotary Club Ancona Conero dove ha raccontato i primi due anni di amministrazione e le azioni per costruire la sua visione di "grande Ancona".

Dopo il saluto di benvenuto tradizionale da parte del Presidente del Rotary Club Ancona Conero Francesco Filoni, Silvetti ha illustrato che cosa deve fare un capoluogo per migliorare la percezione di sé, diventare più attraente, sviluppare la sua vocazione turistica e di accoglienza. "Dallo sviluppo di queste caratteristiche dipende la crescita del tessuto economico e commerciale di Ancona - affermato Silvetti - e tutto questo è legato alla partecipazione e coinvolgimento dei cittadini".

"Prima di tutto, occorre riappropriarsi di luoghi strategici, come il porto. E' il cuore della città ma sembra distante. Per questo vogliamo fortemente riattivare la stazione ferroviaria marittima. L'Autorità portuale è d'accordo - ha aggiunto - ed è già previsto nel Piano del Porto. Questa amministrazione comunale vuole essere quella che corona il sogno di far arrivare a prendere l'aereo agli anconitani che abitano in centro, partendo con la nuova metropolitana di superficie dal cuore di Ancona, fino all'aeroporto".

Tra gli altri progetti, anche il recupero monumentale della Galleria del Risorgimento, il mercato delle erbe e quello di piazza d'armi, la nuova piazza della Repubblica, la riapertura della Pinacoteca, della Biblioteca Benincasa, la ciclopedonale del Conero. Poi i progetti più ambiziosi, per cui occorre più tempo, come il parcheggio San Martino, il Palaveneto e lo studentato all'ex deposito derrate del Cardeto (che farà parte del Parco del Conero).



