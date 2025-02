Prima crea panico poi aggredisce i poliziotti, arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo per violenza, minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. Brandiva una bottiglia di vetro e intimoriva i passanti e gli avventori dei locali pubblico nei pressi di piazza della Repubblica, ad Ancona. La volante è intervenuta dopo le segnalazioni di numerosi passanti.

All'arrivo della polizia l'uomo, un senegalese di circa 35 anni, dopo un primo momento di collaborazione ha reagito contro gli agenti colpendoli con calci, pugni e gomitate. L'uomo era già noto ai poliziotti poiché, nei giorni scorsi, aveva tentato di farsi investire da alcune auto in transito nel quartiere Piano e, ancora prima, aveva raggiunto con un morso gli operatori delle Forze dell'ordine che ceravano di contenerlo anche in quella situazione.

L'uomo è stato quindi arrestato e condotto presso le camere di sicurezza della Questura dove rimarrà in attesa dell'udienza di convalida prevista per questa mattina. Per lui anche una sanzione per il suo stato di ubriachezza manifesta e Foglio di Via con il quale il Questore gli ha ordinato di lasciare il capoluogo e di non fare ritorno fino al 2029.



