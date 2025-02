Polizia locale salva condomini da incendio, agente in ospedale

A Fano (Pesaro Urbino) agenti della polizia locale hanno salvato dalle fiamme alcune persone che rischiavano di morire intossicate. E' accaduto ieri dopo la segnalazione di un rogo al civico 104 in via Dante Alighieri. A fronte di una densa colonna di fumo che proveniva da un residence, e di una donna che al piano terra chiedeva aiuto da una finestra, un agente si è introdotto nell'abitazione, l'ha raggiunta e portata in salvo; altri due agenti hanno evacuato altre sei-sette persone e assicurandosi che nessuno rimanesse intrappolato.

L'azione di soccorso però non si è conclusa lì. Al terzo piano, un'anziana con difficoltà motorie implorava aiuto, impossibilitata a uscire a causa del fumo. Con determinazione, Stefano Renzicchi, ufficiale della Polizia locale, l'ha caricata sulle spalle e l'ha portata fuori dall'edificio, salvandola da una situazione critica.

"Un atto di grande coraggio, - sottolinea il Comune di Fano - che ha avuto ripercussioni fisiche per l'ufficiale, il quale, dopo lo sforzo e l'inalazione del fumo, è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Anche la donna salvata dal piano terra ha ricevuto assistenza medica per aver respirato il fumo".

"Voglio esprimere - ha commentato il sindaco Luca Serfilippi - profonda gratitudine alla Polizia locale per l'impegno e il senso del dovere dimostrati. Ancora una volta, questi agenti hanno confermato che il loro lavoro va oltre il rispetto delle regole: significa essere sempre presenti, pronti ad aiutare e, quando necessario, a mettere a rischio sé stessi per salvare gli altri".



