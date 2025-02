Nuovo ospedale di Pesaro, opera da 204 milioni euro e 460 posti

Un investimento da 204 milioni di euro che prevederà: 460 posti letto, 10 sale operatorie e 1000 posti auto; sarà inoltre completamente inserita nell'habitat urbanistico della città, con particolare attenzione rivolta al colle Ardizio prevedendo. Il progetto del nuovo ospedale di Pesaro è stato presentato nel pomeriggio al Teatro Rossini.

"Il progetto che presentiamo oggi è lo stesso che andrà a gara appena il consiglio superiore per i lavori pubblici lo consentirà - ha annunciato Francesco Acquaroli, presidente della regione Marche - nei prossimi mesi, entro il periodo estivo, partirà gara per l'affidamento dei lavori e nel frattempo si avvierà quella per le demolizioni delle aree del cantiere questo progetto sarà fondamentale per il rilancio della sanità del territorio e avrà una dimensione interprovinciale e interregionale".

"L'architettura all'avanguardia di questa struttura la inserisce nella serie A dell'edilizia ospedaliera nazionale - ha osservato Francesco Baldelli, assessore regionale con delega alle Infrastrutture e ai Lavori pubblici - terrà conto dei migliori parametri sismici e architettonici, e sarà parte integrante del quartiere e del colle Ardizio abbiamo previsto 15mila metri quadrati di verde (tra cui il tetto) affinché il verde della struttura si integri con il panorama sarà un ospedale costruito attorno alla persona, - ha concluso Baldelli - al cittadino utente e al personale sanitario e medico, con un principio di architettura del benessere che renderà performanti le attività e ottimizzerà i tempi dei servizi".

"Con questo progetto si va a potenziare il servizio sanitario offerto al territorio e alla regione, così come i servizi proposti - ha sottolineato Filippo Saltamartini, assessore regionale alla Sanità - Pesaro ha ad esempio il reparto di chirurgia neurologica che richiede un intervento estensivo di alcune tecnologie che troverà nel nuovo edificio - aggiunge - si realizzerà uno dei più grandi e migliori ospedali d'Italia".

"Mi fa piacere che si parta finalmente con il progetto che porta a Pesaro una nuova struttura ospedaliera - ha detto il sindaco di Pesaro Andrea Biancani - voglio ricordare però che rispetto al cronoprogramma siamo in ritardo, in quanto i lavori dovevano partire entro fine dicembre del 2024 e oggi, forse, partirà la gara per chi dovrà fare lavori - ha proseguito - ho sempre sostenuto che mantenere quattro presidi identici poteva essere un problema perchè il personale non c'è e l'obiettivo della giunta precedente era quindi quello di razionalizzare le risorse mentre - invece - questa giunta chiede di mantenerli tutti e quattro, allora però come sindaco di Pesaro chiedo che la mia città abbia pari dignità delle altre, con unità complesse esattamente come per gli altri presidi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA