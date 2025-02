Nelle Marche progetti d'innovazione sociale per il terzo settore

Dalla Regione Marche otto milioni di euro per progetti rivolti al Terzo settore, tramite due avvisi finanziati dal Fondo Sociale Europeo plus 2021/2027 che sono stati presentati stamattina nella sede regionale di Palazzo Raffaello. "Un bellissimo lavoro corale che rende, per la prima volta, tutti protagonisti", ha detto l'assessora al Volontariato e Terzo settore, Chiara Biondi, aprendo l'incontro.

Tramite gli avvisi, attuativi di due linee di intervento, verranno selezionati progetti fondati sulla ricerca e la sperimentazione di azioni innovative che amplino l'offerta dei servizi di interesse sociale sul territorio marchigiano.

Contemplano l'attivazione di servizi, metodologie, strumenti e modelli organizzativi nuovi, inconsueti, sperimentali, capaci di soddisfare bisogni sociali in ambiti che incidono sulla qualità della vita, autonomia e partecipazione attiva alla vita comunitaria. I progetti dovranno realizzare attività alternative e dovranno generare un valore aggiunto a vantaggio esclusivo dei destinatari degli interventi: persone in condizione di vulnerabilità o fragilità, i disoccupati da lungo tempo, persone con disabilità o a rischio di povertà ed esclusione sociale, donne e giovani a rischio di povertà educativa.

L'innovazione è il requisito fondamentale: "innovazione sociale intesa come una soluzione nuova a un problema che sia più efficace, efficiente, sostenibile ed equa rispetto alle soluzioni esistenti, e che generi valore per la società nel suo insieme, per uno sviluppo reale di 'welfare di comunità' di cui il Terzo settore è parte attiva" ha chiarito l'assessora.

Gli avvisi sono frutto di un tavolo dell'innovazione creato con il Csv Marche, il Forum del Terzo Settore e la cooperazione sociale. "Abbiamo salutato con entusiasmo questo bando maturato insieme all'assessorato. - ha osservato il portavoce del Forum Terzo Settore Marche, Luigino Quarchioni - E' un'opportunità che può aiutare il sistema degli enti del terzo settore a organizzare meglio i servizi in un periodo in cui c'è un aumento del disagio e delle povertà". Simone Bucchi, presidente del Csv Marche, ha ricordato: "Siamo in una fase di grande trasformazione e attività, il bando è importante per tutte le realtà di terzo settore".

I rappresentanti di Confcooperative, Legacoop e Agci hanno ricordato che "le cooperative sociali da anni si occupano di innovazione sociale e si pongono come attore fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di questo bando".

Per diffondere le opportunità offerte dai nuovi avvisi pubblici si terrà un ciclo di incontri a partire da mercoledì 5 marzo a Macerata, poi nelle settimane successive ad Ascoli Piceno (12 marzo), Jesi (19 marzo), Fermo (26 marzo) e Fano (2 aprile). Informazioni: www.regione.marche.it/RegioneUtile/Sociale/Terzo-settore/Contrib uti-agli-ETS



