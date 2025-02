Mangialardi, 'Pnrr sanità Marche? Risultati non si sono visti'

"Sono passati esattamente tre anni da quando, nella seduta n. 60 del 24 febbraio 2022, la Giunta Acquaroli presentava in Consiglio regionale il piano del Pnrr Sanità delle Marche". Ora il vice presidente del Consiglio regionale Maurizio Mangialardi, vice presidente dell'Assemblea, "a poco più di un anno dalla scadenza tassativa non solo della realizzazione, ma anche della rendicontazione delle opere Pnrr", "gli effetti di quel piano di investimento non si sono visti".

"Lo possono testimoniare unanimemente i cittadini marchigiani, che non hanno percepito affatto la messa a terra, mai avvenuta, - attacca Mangialardi - di quelle importanti risorse a causa dell'incapacità amministrativa della destra al governo nazionale e regionale".

Eppure, ricorda l'esponente dem, la presentazione del Piano Pnrr Sanità nelle Marche, tre anni fa, era "un momento in qualche modo storico per la nostra Regione: un finanziamento impressionante di 183 milioni di euro, un'occasione unica per rilanciare il comparto grazie a questi ingenti fondi concessi dall'Unione Europea al nostro Paese attraverso il Next Generation EU (varato nel Luglio 2020 nonostante l'astensione critica del gruppo di FdI al Parlamento Europeo)".

"Un percorso iniziato a livello nazionale con la presentazione del Pnrr da parte del Governo Draghi il 30 aprile 2021, celermente approvato dalla Commissione Europea con la successiva ripartizione regionale delle risorse. - prosegue Mangialardi - Ricordo bene l'assessore Saltamartini snocciolare la lista di tutte le opere che promettevano sarebbero state realizzate entro Giugno 2026 nelle Marche: 29 Case della Comunità, 9 Ospedali di Comunità, 15 Centrali Operative Territoriali (COT), la costruzione di nuovi padiglioni in 6 Ospedali.

Sempre in quel febbraio 2022 - ricorda il consigliere dem - veniva contestualmente approvato l'aggiornamento del "Masterplan dell'Edilizia Ospedaliera" (DGR n. 140 del 14 febbraio 2022) in cui venivano elencate tutte le grandi opere che sarebbero state da lì a poco completate, tra cui le nuove palazzine dell'emergenza-urgenza".

A titolo di esempio, Mangialardi ricorda "la grande conferenza stampa con l'allora sindaco di Fabriano Santarelli nella quale veniva annunciato l'inizio dei lavori per la costruzione della palazzina dell'emergenza-urgenza dell'Ospedale Profili 'entro l'autunno 2022'. Per non parlare della palazzina dell'Ospedale di Senigallia, con gli annunci in pompa magna dell'avvio della procedura per la progettazione nel novembre 2022 e lo svolgimento nel 2023 delle indagini geognostiche.

Tutto pronto, insomma".

A questo punto, Mangialardi elenca gli esiti di alcune di queste procedure.

"Per quanto riguarda la nuova palazzina di Senigallia, - afferma - l'iter è fermo alla fase di progettazione e ha già subito modifiche peggiorative: non ci sarà infatti spazio per la sede del 118. Stando ai dati Open Pnrr, a partire dall'inizio della procedura 3 anni fa (23 febbraio 2022 coincidente con l'approvazione dell'aggiornamento della DGR n. 140/22 "Masterplan dell'Edilizia Ospedaliera") - prosegue - sono stati effettuati pagamenti pari al 3,35% del finanziamento Pnrr complessivo. Peccato che sia trascorso già il 70% del tempo a disposizione. Il tempo stringe e risulta davvero difficile immaginare che con la lentezza dimostrata fino ad oggi, in poco più di un anno si riuscirà ad affidare, effettuare e rendicontare i lavori dopo che in 3 anni non si è riusciti nemmeno a ultimare la progettazione".

"Sempre per restare sul territorio della Valle del Misa, - scrive ancor Mangialardi - sembra in gravissimo ritardo anche la realizzazione della Casa di Comunità hub di Corinaldo. A tre anni dall'inizio della procedura (14 febbraio 2022 con l'approvazione della Dgr 114/22 "Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza"), sono stati effettuati pagamenti solamente per lo 0,78% del finanziamento Pnrr complessivo".

Per quanto riguarda Fabriano, poi, fa veramente sorridere registrare solo pochi giorni il giubilo della Giunta Acquaroli per l'approvazione dei criteri di valutazione per la gara d'appalto da parte dell'AST in data 14 gennaio 2025. I lavori - ricorda il consigliere dem - dovevano iniziare nell'autunno 2022, ed essere oggi abbondantemente conclusi stando alle loro dichiarazioni ad inizio 2022. Scopriamo invece che è ben lungi dall'essere pubblicato persino il bando per appartare i lavori.

Insomma, passeranno ancora molti anni prima di vedere l'avvio del cantiere".



