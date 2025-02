M5s Osimo, appoggio a Glorio ma non sottomessi ad altre forze

"Il Movimento 5 Stelle di Osimo è a sostegno della candidatura di Michela Glorio, una persona preparata e competente, capace di guidare il Comune con serietà e determinazione. La sua figura rappresenta un punto di riferimento importante per il futuro di Osimo, e il Movimento è convinto che, con lei, la città potrà intraprendere un percorso di rinnovamento e crescita". I pentastellati ribadiscono l'appoggio alla candidata del centrosinistra dopo una cena conviviale organizzata dal M5s che ha visto "la partecipazione di attivisti, simpatizzanti e iscritti al movimento, dando vita a un'importante occasione di incontro e confronto".

All'evento, riferisce il M5s Osimo, "si è svolto in un clima di cordialità e partecipazione, hanno partecipato "personalità politiche di rilievo, come la candidata sindaco Michela Glorio, il parlamentare Fede Giorgio e il coordinatore provinciale di Ancona Sergio Romagnoli".

Dunque si scaldano i motori in vista della "sfida elettorale che si prospetta ricca di incognite". "Il quadro politico è ancora in evoluzione, - scrivono i pentastellati - con i nomi degli altri candidati delle forze politiche di destra che non sono ancora stati ufficialmente resi noti ma si ha la chiara impressione che, a parte la sostituzione mal riuscita del candidato sindaco Pirani/Orsetti, ci sia una riedizione dei vecchi schieramenti e personaggi politici di destra che di fatto hanno portato Osimo al commissariamento".

Il M5s prevede "un confronto politico acceso e deciso per contrastare questa degenerazione della politica, non solo osimana, di stampo chiaramente di destra e conservatrice". Alla serata hanno preso parte una cinquantina di persone, tutte "pronte a dare il loro contributo per far partire questa nuova campagna elettorale, convinte dell'importanza di avere una politica trasparente e vicina ai cittadini". Il tutto con un "messaggio chiaro": "il Movimento 5 Stelle di Osimo è a sostegno della candidatura di Michela Glorio, una persona preparata e competente, capace di guidare il Comune con serietà e determinazione".

"È importante chiarire una questione che spesso viene fraintesa: - precisa il M5s Osimo - sebbene il Movimento 5 Stelle faccia parte di un'alleanza progressista, ciò non significa che si tratti di una sottomissione alle altre forze politiche. Il ruolo del Movimento 5 Stelle, infatti, è ben definito, autonomo e diverso da quello di un semplice alleato.

La sua missione è quella di 'fare il tarlo', ossia mantenere un approccio critico e costruttivo al solo fine di realizzare i punti del proprio programma elettorale nel rispetto della volontà dei propri elettori". Questo approccio consente al Movimento 5 Stelle di proporre un'alternativa politica chiara e netta, capace di guardare oltre le alleanze precostituite, puntando su valori fondanti come l'onestà, la trasparenza e la coerenza". Il Movimento 5 Stelle di Osimo "non si limita a proporre un programma elettorale come un semplice spot da esibire durante la campagna elettorale. Al contrario, il programma che il Movimento - conclude - presenta alla comunità è il frutto di un impegno costante e sincero, un impegno che va oltre la mera promozione elettorale e si traduce in azioni concrete per il benessere della città".



