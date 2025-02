Il tenente Esposito della Compagnia di Fano promosso a capitano

Il tenente Giuseppe Esposito, comandante della locale compagnia dei carabinieri di Fano, è stato promosso al grado di capitano. La notifica del decreto ministeriale è avvenuta nei giorni scorsi, nel corso di una breve cerimonia avvenuta presso il comando provinciale di Pesaro e Urbino. Ad apporre i nuovi gradi all'ufficiale, è stato il comandante provinciale, colonnello Alessandro Corda.

Esposito, al comando della compagnia di Fano dal 3 settembre 2024, si è arruolato nell'arma nel 1997 e dopo l'iter formativo biennale presso la scuola ufficiali carabinieri di Roma, è stato destinato, per la prima volta in terra marchigiana, nell'agosto 2022 per assumere il comando della tenenza carabinieri di Falconara Marittima, che ha retto fino al trasferimento nel fanese.

Nella sua pregressa esperienza ha comandato due stazioni dei carabinieri in provincia di Salerno e nel dicembre 2022 gli è stata conferita l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel pur breve periodo di comando della compagnia di Fano, l'ufficiale si è già occupato di indagini come quella riguardante un femminicidio, avvenuto a Colli al Metauro, pochi giorni dopo l'assunzione dell'attuale incarico.



