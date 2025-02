Il mondo Girolomoni in un video sulle best practice Ue

Dopo la vittoria all'ultimo EU Organic Awards, la Cooperativa agricola Gino Girolomoni è divenuta, protagonista di un video commissionato da Bruxelles per inserito tra le storie di successo nel settore agricolo nell'Unione Europea sul canale audiovisivi della Commissione (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-267965). All'Isola del Piano le immagini della "casa" nelle Marche della miglior Pmi di trasformazione di alimenti biologici d'Europa. Immagini, girate da una troupe specializzata, che mettono in risalto, anche attraverso riprese aeree, tutta la bellezza del paesaggio che circonda il sito produttivo, tra colline, boschi e campi di grano.

Le telecamere sono entrate poi all'interno del molino e del pastificio per seguire i passi della filiera: dal chicco di frumento 100% biologico alla semola, dall'impasto alla trafilatura dei vari formati, fino al confezionamento. Riprese suggestive anche al Monastero di Montebello dove Maria Girolomoni, responsabile comunicazione e pubbliche relazioni della Cooperativa, ha cucinato un piatto di spaghetti al pomodoro (tutti prodotti rigorosamente biologici e della "casa"), illustrando la filosofia dell'unica realtà cooperativa biologica in Europa a gestire tutto il processo di produzione della pasta, dal seme al piatto 100% biologica e agricola.

Il video, di grande interesse mediatico anche alla luce del fatto che il 2025 è stato proclamato dalle Nazioni Unite come l'Anno Internazionale delle Cooperative, offre al pubblico, anche all'estero uno spaccato delle Marche, una delle regioni più biologiche d'Europa, e l'esempio concreto di un'organizzazione composta da oltre 400 aziende agricole di soci e collaboratori, fondata sui principi del rispetto per la terra e della promozione del lavoro.



