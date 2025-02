Frodi con bancomat e carte di credito: sette denunce

Frodi con l'utilizzo di carte di credito e bancomat: sette persone denunciate dai carabinieri del Fermano. C'è chi ha utilizzato un bancomat smarrito per fare dei prelievi all'Atm, chi mentre fa le pulizie in un ristorante trova a terra una carta di credito sul pavimento e la usa per dei pagamenti in alcuni negozi, chi si fa accreditare del denaro e chi usa il bancomat che era tra gli oggetti trafugati da un'auto. Le indagini sono state eseguite dai carabinieri delle stazioni di Fermo, Porto Sant'Elpidio (Fermo), Porto San Giorgio (Fermo) e Montegiorgio (Fermo).

A finire nei guai un 42enne del Modenese, un 42enne sangiorgese, un 64enne casertano, un 25enne modenese, un 53enne, un 50enne di origini campane e un 35enne di origini algerine.





