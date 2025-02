Falzetta segretario comunale Forza Italia a Porto Sant'Elpidio

E' Andrea Falzetta il nuovo segretario comunale del partito di Forza Italia a Porto Sant'Elpidio (Fermo) nel congresso che si è svolto sabato scorso al Beniamino Gigli. In apertura i saluti del vicario regionale Jessica Marcozzi che ha sottolineato come a Porto Sant'Elpidio ci sia stato il primo congresso unitario sopra i 15 mila abitanti, con adesioni sopra i 200 iscritti: "Forza Italia è in crescita e attrattiva, grazie ai nostri valori liberali, democratici, cristiani, europeisti, atlantisti".

"Il nostro impegno per il mondo del lavoro, delle aziende e delle imprese - aggiunge Marcozzi - ha aggiunto - con 'l'estensione della decontribuzione del sud alle Marche', approvato con un ordine del giorno presentato dall'onorevole Battistoni alla Camera, e apprezzato dalle associazioni di categoria. Da ultimo la pdl presentata da Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, e da Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, per di no alle dipendenze dei medici di medicina generale dal Servizio Sanitario Nazionale".

Intervenuto telefonicamente, il commissario regionale Battistoni si è complimentato con il nuovo direttivo, per essere una squadra collaudata e radicata sul territorio, e poi un saluto prima dell'8 Marzo con l'arrivo di Tajani nelle Marche, e un passaggio anche nella zona del fermano, che ha registrato il maggior numero di iscritti e tesserati in tutta la regione Marche.

Presenti Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova Marche e vice-coordinatore di Forza Italia, il sindaco di Francavilla d'Ete Carolino Nicolino, il consigliere provinciale Adriano Bonifazi, e il vice sindaco Costantino Trasarti, che hanno invitato alla partecipazione politica le nuove generazioni.

Il neo segretario comunale Falzetta ha sottolineato come "i coordinamenti comunali sono il motore del cambiamento, in quanto ci permettono di radicarci sul territorio, con l'obiettivo di essere sempre a disposizione della cittadinanza con idee costruttive. Con l'attuale amministrazione - ha conclusi Falzetta- con spirito critico e propositivo facciamo un' opposizione costruttiva, grazie alla presenza del nostro rappresentante in consiglio comunale Bruno Maccarone".

Fanno parte del nuovo direttivo l' imprenditrice Romina Lattanzi. vice segretaria, Mattia Renzi, il responsabile giovani, Bruno Traini, il responsabile senior, Vitaliano Romitelli, il responsabile per il sociale e sanità, Joris Verrucci per il settore dello Sport, l' avvocato Nazzareno Sbattella per il Dipartimento a Difesa del Consumatore, nel settore dell'Urbanistica il geometra Alfio Brandi, per le politiche produttive Ciaffaroni Giovanni e Cristina Capparuccini per le associazioni.



