Da Conad 80mila euro a Fondazione Ospedale Salesi per la ricerca

Da una raccolta fondi arrivano 80mila euro a sostegno delle attività della Fondazione Ospedale Salesi Ets. L'iniziativa è di Conad, attraverso le Cooperative Cia - Commercianti Indipendenti Associati e Conad Adriatico, grazie alla generosità dei clienti che hanno aderito all'iniziativa solidale "I gesti d'amore si fanno sentire" (attiva nei punti vendita a fine 2024) acquistando le campanelle di Natale ispirate ai personaggi Disney (realizzate in plastica ABS riciclata).

Per ogni campanella distribuita nei punti vendita dell'Anconetano, Cia e Conad Adriatico hanno raccolto 50 centesimi destinati alla Fondazione, offrendo un "sostegno concreto per migliorare la qualità della vita dei bambini ricoverati presso il Dipartimento Materno Infantile Salesi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e dotare la struttura delle attrezzature mediche necessarie. Stamattina ad Ancona, nella sede della Fondazione Salesi Ets, la consegna simbolica dell'assegno alla presenza dei vertici della Fondazione Ospedale Salesi Ets rappresentati dalla presidente Cinzia Cocco e dalla direttrice Laura Mazzanti, con i rappresentanti di Cia, Massimo Marchionni, vicepresidente di Cia e Conad Adriatico, rappresentata da Lucia Grandoni, direttrice Sviluppo, patrimonio e centri commerciali.

"Ringraziamo di cuore Conad che tramite le Cooperative Cia e Conad Adriatico, sostiene già da alcuni anni con grande generosità le nostre attività rivolte al miglioramento della qualità di vita dei pazienti pediatrici dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche - ha dichiarato Cinzia Cocco - Queste partnership sono fondamentali perché ci consentono di sviluppare nuovi progetti e portare avanti la nostra missione: grazie all'importante contributo elargito da Conad potremo sostenere le nostre attività di ricerca scientifica, rinnovamento tecnologico, accoglienza nei confronti delle famiglie dei pazienti pediatrici, di accompagnamento delle bambine e dei bambini durante tutto il loro percorso di cura, anche al di fuori dell'ambiente ospedaliero". "La solidarietà - ha osservato Mazzanti - ha un grande valore per la comunità e la raccolta fondi promossa da Conad rappresenta un aiuto concreto per migliorare la qualità delle cure e l'assistenza. Conad si dimostra così vicina e sensibile alle esigenze del territorio".

"Ancora una volta abbiamo sostenuto una raccolta solidale a favore degli ospedali pediatrici del nostro territorio, promuovendo progetti specifici volti a migliorare le strutture sanitarie grazie ai gesti concreti dei nostri clienti" ha commentato Marchionni. "Siamo orgogliosi - ha sottolineato Di Ferdinando - di aver promosso anche quest'anno questa iniziativa a sostegno dei reparti pediatrici degli ospedali del nostro territorio. Questo rappresenta un ulteriore impegno nel supporto ai territori e al tessuto sociale in cui operiamo, sempre con l'obiettivo di migliorare il benessere delle nostre Comunità.

Crediamo fermamente che ogni piccolo gesto possa fare una grande differenza e siamo grati ai nostri clienti per la loro generosità e partecipazione".



