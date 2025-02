Cestisti-studenti Ancona con divise Nba nel torneo nazionale Fip

I ragazzi di alcune scuole medie della città indosseranno le mitiche divise Nba in occasione di uno speciale campionato di pallacanestro: la settima edizione della junior Nba Fip Schools League, una realtà consolidata nelle attività del settore giovanile e del settore scuola della Federazione italiana pallacanestro (Fip). Per i giovani giocatori anconetani il torneo prenderà ufficialmente il via giovedì 27 febbraio al Museo Archeologico Nazionale con il Draft Event, cioè con l'evento in cui, attraverso un sorteggio, gli istituti scolastici saranno abbinati alle franchigie Nba, con relativa consegna delle divise.

L'appuntamento per il sorteggio è stato fissato per le 10 di giovedì 27 febbraio al Museo Archeologico Nazionale delle Marche (palazzo Ferretti - Via Gabriele Ferretti 6, Ancona), con il preciso intento dell'organizzazione di favorire la scoperta delle "bellezze culturali del territorio" da parte dei ragazzi delle scuole medie.

Il giorno successivo, sempre alle ore 10, si svolgerà il Draft Event di Ascoli Piceno e Fermo che si terrà al Palazzo dei Priori, in Piazza del Popolo a Fermo.

"La città di Ancona - afferma l'assessore alle Politiche giovanili Marco Battino - è veramente felice di questo evento, che ha una doppia valenza: da un lato offre ai nostri concittadini più giovani la possibilità di avvicinarsi a una delle discipline sportive più radicate nella cultura sportiva e più praticate nel mondo, e, dall'altro, crea l'occasione di conoscere il Museo Archeologico Nazionale delle Marche, con i suoi innumerevoli e interessanti riferimenti alle origini e alla storia più antica della nostra terra".

Il torneo è nato a Roma nel 2016, con 30 scuole della capitale. La formula della prima edizione si è poi ampliata nell'intero territorio nazionale, offrendo un'occasione importante per far conoscere e praticare il basket nelle scuole medie.

L'edizione 2025 si svolgerà in sedici città e si concluderà a maggio con le vincitrici delle tappe cittadine ospitate dalla Fip al Final Event. Le Marche, grazie alla collaborazione tra il Comitato Regionale Fip e gli Uffici Scolastici, hanno sempre partecipato al torneo e anche quest'anno portano due città: Ancona e Ascoli Piceno-Fermo. Le altre città iscritte sono Bari, Firenze, Genova, Matera, Milano, Napoli, Perugia, Pescara e Chieti, Livorno, Reggio Calabria, Roma, Trani e Barletta, Trieste e Venezia. Il format prevede partite di 10 minuti, ragazze e ragazzi in campo, distribuzione gratuita dei kit di gioco, premio in palio l'anello JR Nba così come succede per il torneo Under 13.

Gli istituti scolastici marchigiani iscritti sono: Jr.Nba Fip Schools League - Ancona (totale 34 squadre); I.C. Scocchera Ancona - 5 squadre; I.C. Pinocchio Montesicuro - 5 squadre; I.C.

Quartieri Nuovi Ancona - 5 squadre; I.C. Margherita Hack Ancona - 5 squadre; I.C. Novelli Natalucci Ancona - 5 squadre I.C. Matteo Ricci Polverigi - 5 squadre; I.C. Grazie Tavernelle Ancona - 2 squadre I.C. Galileo Ferraris Falconara - 2 squadre; Jr.NBA FIP Schools League - Ascoli/Fermo (totale 30 squadre); I.C. Nardi Porto San Giorgio - 10 squadre I.C. Rodari Marconi Porto Sant'Elpidio - 10 squadre; ISC.

Folignano-Maltignano - 5 squadre; IC Montegranaro - 5 squadre.





