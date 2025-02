Assente al recupero punti della patente, due denunciati

Falsa presenza al corso di recupero punti: denunciati il titolare di un'autoscuola e un allievo. Il 4 febbraio scorso la squadra di polizia giudiziaria della Polizia stradale di Fermo ha scoperto un'irregolarità durante un corso di recupero punti per le patenti di guida, organizzato da un'autoscuola del Fermano.

L'operazione è scattata intorno alle 10,30 quando gli agenti hanno effettuato un'ispezione presso la scuola guida in cui si stava svolgendo la lezione, della durata di due ore, con inizio previsto alle 10. Durante il controllo del registro presenze, i poliziotti hanno accertato che uno dei partecipanti aveva firmato sia l'orario di ingresso che quello di uscita, attestando falsamente la propria partecipazione, in quanto assente al momento del controllo.

Alla luce di quanto emerso, il titolare dell'autoscuola e l'allievo sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per aver attestato il falso. L'indagine proseguirà per verificare eventuali ulteriori irregolarità nell'istituto di formazione ed accertare il rispetto delle normative vigenti in materia di corsi di recupero punti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA