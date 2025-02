Alcol alla guida e cocaina in casa, arrestato dai carabinieri

Un 30enne dominicano, incensurato, è stato arrestato sabato notte dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Jesi (Ancona) per spaccio di cocaina e hascisc.

L'uomo è stato fermato dopo che la sua auto, una Renault Scenic, aveva sbandato andando a sbattere violentemente su un paletto paracarro in via Montirozzo, nella zona del centro storico dove i militari erano per un controllo.

Il conducente, illeso, è apparso subito in evidente stato di ubriachezza, ed è risultato positivo all''alcol test con un tasso alcolemico di oltre tre volte superiore al consentito.

Senza documenti, è stato portato in caserma per l'identificazione, ma qui ha attirato l'attenzione degli operatori per gli strani movimenti con cui sembrava voler nascondere qualcosa in tasca. Si trattava di denaro contante per oltre 900 euro, di cui non ha saputo indicare la provenienza.

Nella successiva perquisizione domiciliare i carabinieri sono riusciti a recuperare un incarto con circa 35 grammi di cocaina, 10 spinelli già confezionati contenenti hascisc e tabacco, un bilancino di precisione e vari utensili e materiali sporchi di polvere bianca. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hascisc, e denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e trattenuto in cella di sicurezza.

Stamattina si è tenuta in Tribunale ad Ancona l'udienza di convalida dell'arresto. Nei confronti del 30enne, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stata emessa la misura del divieto di dimora nella provincia di Ancona e il nulla osta all'espulsione, che è stata già disposta dalla locale Prefettura.



