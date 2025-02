Ad Ancona primo Centro di Medicina di Precisione Heal

Ancona diventa la "porta di accesso per percorsi diagnostici e terapeutici innovativi dei pazienti con malattie rare, grazie alla Medicina di Precisione".

Nasce, nel capoluogo delle Marche, il primo Centro di Medicina di Precisione - "Heal Italia dedicato allo sviluppo della medicina di precisione nelle Malattie Rare realizzato al Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari dell'Università Politecnica delle Marche, diretto dal professor Gianluca Moroncini.

Le attività, fa sapere la Politecnica delle Marche, inizieranno ufficialmente il 28 febbraio e il primo marzo con il Primo Convegno di Medicina di Precisione - Heal Italia per le Malattie Rare organizzato nell'Aula Montessori della Facoltà di Medicina e Chirurgia ad Ancona. Il convegno, con il professor Moroncini come responsabile scientifico, "è aperto non solo alla comunità medica e scientifica ma anche ai pazienti con malattie rare, familiari e care giver". è organizzato tra l'ultimo giorno di febbraio e il primo di marzo in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare (che da calendario è il 29 febbraio, data identificata per la sua bassa frequenza), "segna l'inizio delle attività del Centro di Medicina di Precisione Heal Italia di Ancona, ma rappresenta anche la quarta tappa dell'Heal Italia Roadshow, un tour itinerante che la Fondazione Heal Italia ha avviato lo scorso mese di ottobre 2024, dedicato al rafforzamento della partnership e alla divulgazione delle attività della Fondazione non solo agli addetti ai lavori ma anche alle istituzioni, alle persone affette da malattie e alle loro associazioni, e alla società civile tutta".



