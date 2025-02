Ad Ancona Costituzione in classe per 870 studenti di terza media

Ad Ancona, prima nelle Marche, 870 ragazzi di terza media di tutti gli istituti comprensivi della città verranno coinvolti nel progetto "La Costituzione in classe" per avvicinare i giovani studenti alla conoscenza dei valori contenuti nella carta fondamentale. L'iniziativa, che ha riguardato già 4mila ragazzi in varie città italiane dal 2022, è realizzata dalla storica casa editrice Giuffrè Francis Lefebvre, in collaborazione con il Comune di Ancona. Ai giovani verrà distribuita una copia della Costituzione e potranno partecipare ad incontri di approfondimento: quattro gli appuntamenti a marzo ed un evento finale al Teatro Sperimentale ad aprile.

La presentazione è avvenuta oggi nella sala della giunta comunale, da parte dell'assessora alle Politiche educative Antonella Andreoli, di Antonio Delfino (direttore relazioni esterne di Giuffrè Francis Lefebvre), Massimo Iavarone (delegato dell'Ufficio scolastico regionale). Docenti negli incontri con gli studenti, e rappresentanti di altre istituzioni partner, Vincenzo Capezza (ex presidente del Tribunale per i minorenni di Ancona), Gianni Marasca (presidente dell'Ordine degli avvocati di Ancona), Silvia Corinaldesi (presidentessa della Prima sezione civile del Tribunale di Ancona) e Marta Cerioni (professoressa associata di Diritto Costituzionale e pubblico dell'Università Politecnica delle Marche. Negli incontri verrà fornito agli studenti materiale informativo sulla Costituzione e i ragazzi con i docenti svilupperanno percorsi di laboratorio per creare una piccola Costituzione in classe, con la possibilità di presentare gli elaborati in un evento conclusivo e di magari di pubblicazione.

"Ogni giovane - ha sottolineato l'assessora Andreoli - dovrebbe conoscere la Costituzione in profondità, per diventare un cittadino attivo e consapevole anche dell'importanza dell'osservanza delle regole che sono a fondamento di ogni democrazia". "Con l'iniziativa vogliamo offrire ai ragazzi - ha detto Delfino - non solo l'opportunità di conoscere i principi costituzionali ma anche di confrontarsi direttamente con le istituzioni approfondendo temi fondamentali per la crescita personale collettiva".

Tra i docenti delle lezioni l'avvocato Marasca che ha espresso il convinto sostegno delle toghe all'iniziativa, sottolineando allo stesso tempo la difficoltà di coinvolgere nella maniera giusta ed efficace gli studenti, in una società in cui la comunicazione è sempre più social, veloce fatta di spot, ma ha garantito il massimo impegno nel progetto. Plauso all'iniziativa dal delegato Usr Iavarone, che ha assicurato la collaborazione degli insegnanti, e dall'ex presidente del Tribunale dei Minori Capezza: "la scuola è il baluardo della società ma non può supplire alle problematiche connesse alla crisi della famiglia e alla perdita dei valori. Lo scollamento tra politica e giovani generazioni è legato alla mancanza della conoscenza di diritti e doveri dei cittadini, di regole e principi. Questo libro che verrà consegnato a ciascuno studente può essere un aiuto efficace".

La professoressa Cerioni, che ha portato anche il saluto del rettore Gian Luca Gregori, ha ricordato precedenti analoghe iniziative della Politecnica per gli studenti dell'ultimo anno delle superiori e sottolineato come sia necessario anticipare ulteriormente questo tipo di formazione. "La Costituzione vive nella realtà quotidiana, - ha osservato - è uno strumento vivo non un documento storico, in grado di orientare le sfide del futuro".

Anche dal tribunale sostegno e collaborazione convinta all'iniziativa. "La scuola - ha ricordato la giudice Corinaldesi, portando il saluto della presidente Edi Ragaglia - è un aiuto formidabile per portare tra i ragazzi una iniziativa che può dare risultati molto efficaci, coinvolgendo l'intera città".

Presenti alla conferenza stampa anche rappresentanti della dirigenza scolastica, tra i quali la professoressa Lorella Cionchetti che ha evidenziato l'importanza della materia di educazione civica, alla quale fanno capo numerose istanze educative e la conoscenza della carta costituzionale è una di queste.

"La Carta costituzionale - ha commentato il sindaco Daniele Silvetti - è la mappa fondamentale del nostro vivere insieme: come tale, non può essere considerata un testo asettico da lasciare in biblioteca, ma una guida viva di valori che ci riguardano tutti da vicino. Soprattutto riguardano i giovani ed il futuro della nostra Società. Le nuove generazioni devono non solo poterla conoscere in profondità, ma "vivere" la Costituzione nelle azioni quotidiane. Leggetela, ragazzi, sperimentatela: la sua forza e la sua efficacia si misurano nelle azioni e nel contributo che ciascuno di noi saprà impiegare per il futuro della nostra città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA