A piedi lungo la Ss76 e aggredisce gli agenti, denunciato

Percorre a piedi e di notte la superstrada, poi reagisce all'intervento della polizia stradale con calci e pugni e infine viene denunciato. Questo è quanto avvenuto ieri sera, intorno alle ore 21, lungo la Ss76 all'altezza Jesi (Ancona), dove alcuni automobilisti avevano segnalato la presenza di un pedone lungo la corsia di marcia verso il mare. Subito è stato disposto l'intervento di una pattuglia della Polstrada che lo ha rintracciato tra le uscite di Jesi Centro e Jesi Est.

Fin dall'inizio l'uomo si è mostrato poco collaborativo: all'invito a lasciare il tracciato, per via della pericolosità della situazione, ha risposto attaccandosi con tutte le forze al guardrail, poi ha preso a strattonare gli agenti; infine li ha aggrediti a calci e pugni. Ne è nata una colluttazione, al termine della quale, non senza difficoltà, gli agenti sono riusciti a far uscire il 34enne dalla superstrada dove sono stati raggiunti da altri colleghi per riportare l'uomo alla calma.

Protagonista della veemente reazione è un 34enne, originario del Mali. Portato negli uffici di Ancona per l'identificazione, l'uomo non ha saputo spiegare i motivi del suo comportamento: atteggiamento che comunque gli è valso una denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, reato per cui vanta già dei precedenti. Contusi i due agenti della polizia stradale del distaccamento di Senigallia (Ancona), un ufficiale di polizia giudiziaria di 50 anni e un agente 40enne: ne avranno per dieci giorni di prognosi ciascuno.



