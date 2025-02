Sferisterio Live, sul palco Serena Rossi con "SereNata a Napoli"

Con Serena Rossi, attrice, cantante, conduttrice televisiva e doppiatrice italiana, Sferisterio Live allarga i suoi orizzonti e va oltre gli ormai tradizionali concerti che hanno caratterizzato la rassegna fino ad oggi. Si tratta del primo spettacolo teatrale di Serena Rossi, fatto di musica e parole, tutte dedicate a Napoli. La popolare artista napoletana calcherà il palcoscenico dell'arena maceratese il 27 agosto, alle 21, portando in scena SereNata a Napoli Notturno di musica e parole, uno spettacolo nato da un'idea della stessa Rossi, scritto con Maria Sole Limodio e Pamela Maffioli con la direzione musicale e arrangiamenti del M° Valeriano Chiaravalle per la regia M.Cristina Redini. Lo spetacolo è promosso da Agata Produzioni e Savà Produzioni Creative e per la data maceratese vede la collaborazione della Best Eventi in ambito organizzativo.



"Siamo entusiasti di ospitare una talentuosa artista come Serena Rossi, la cui carriera e il cui carisma hanno conquistato il cuore del pubblico - sottolinea l'assessore agli Eventi e al Turismo Riccardo Sacchi -. Sferisterio Live rappresenta un'occasione unica per riunire le persone e celebrare l'arte in tutte le sue forme, non solo, dunque, musica e concerti. E' molto più di un semplice festival musicale perché presenta una programmazione che abbraccia ogni forma di espressione creativa in grado di creare un'atmosfera vibrante e inclusiva, dove ognuno può trovare qualcosa di speciale che risuona con la propria sensibilità. L'esibizione di Serena Rossi arricchisce il nostro programma contribuendo anche a promuovere il turismo e l'economia della nostra città. Con il suo talento e la sua energia, Serena Rossi è pronta a regalare emozioni indimenticabili sul palcoscenico dello Sferisterio".



In questo spettacolo teatrale i racconti e la musica sono stretti come amanti. Una canzone apre una storia che riporta ad una musica, che rimanda ad una leggenda, che arriva ad una ninna nanna. Al centro la città più misteriosa del mondo, che ha confuso anche le sirene, che ha una sua filosofia, un suo immaginario, una sua religione. A Napoli Serena Rossi dedica la sua serenata. Per conquistare la sua città le canta le canzoni della sua infanzia, di quella terra tellurica stretta tra il Vesuvio e il mare. Fa rivivere le voci dei vicoli, i canti e le feste, intreccia racconti e melodie per cogliere l'essenza immortale di una città che vibra di storia e mistero.



