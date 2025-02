I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 13 per l'incendio di un appartamento in via Luigi Mascherpa.

Sul posto la squadra di Fano, con in supporto personale con l'autoscala, ha spento le fiamme e messo in sicurezza i locali coinvolti.

Una persona è stata trasporta dal personale del 118 al pronto soccorso di Fano per accertamenti. L'appartamento al momento non è fruibile.

Dal Comando di Pesaro Urbino.



