"Polifema", accecamento d'amore nel romanzo di Gabriella Cinti

Un Polifemo al femminile. Stavolta, però, l'accecamento è dovuto alla passione d'amore. Questo il tema centrale del romanzo "Polifema" della scrittrice e poetessa jesina Gabriella Cinti che è stato presentato a Palazzo delle Marche nell'ambito della rassegna "LibriFuoriteca" della Biblioteca del Consiglio regionale. Il romanzo muove dalla testimonianza di un amore di gioventù che, dopo quarant'anni, ritorna in modo del tutto inaspettato e travolgente.

"Un'opera di grande sensibilità e profondità - ha evidenziato il Presidente del Consiglio regionale Dino Latini in collegamento da remoto - che esalta il sentimento amoroso, ma anche l'importanza del confronto e della reciprocità".

L'autrice, Gabriella Cinti, in arte Mystis, ha accostato "l'amore vero al mito". "Nell'amore vero infatti - ha evidenziato l'autrice - si concretizza quella fusione del due che tanti poeti hanno cantato".



