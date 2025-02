Jovanotti a Pesaro con il PalaJova per il suo nuovo tour

Lorenzo Jovanotti è a Pesaro in vista delle quattro attesissime date per il PalaJova che avrà il suo debutto nazionale il 4, 5, 7 e 8 marzo alla Vitrifrigo Arena. Il sindaco della città, Andrea Biancani e il vicesindaco Daniele Vimini, durante la mattinata, hanno svolto un sopralluogo per accertarsi che tutto andasse bene e per accogliere lo staff alle prese con la preparazione del tour.

Inaspettatamente presente Jovanotti, a cui il sindaco ha regalato la guida "Le vie del Bike" dove sono inserite le principali vie ciclabili d'Italia, fra cui anche quelle presenti nel collegamento Gabicce-Pesaro-Fano.

A Pesaro per l'occasione sono attese almeno 40 mila persone (10mila per ogni data). Sono oltre 120 le persone attualmente impegnate alla realizzazione del tour e staranno in città, come Jovanotti, per oltre 20 giorni.

Biancani ha regalato a Jova, la cui passione per le due ruote è nota, la guida "Le vie del Bike" dove sono inserite le principali vie ciclabili d'Italia, fra cui anche quelle presenti nel collegamento Gabicce-Pesaro-Fano. La pubblicazione, promossa anche dal Ministero del Turismo, realizzata sotto la guida di Mauro Fumagalli, con anche una speciale dedica di Cecilia Mendez, titolare del bar "Via Panoramica", che invita il cantante a visitare proprio il suo locale a Gabicce Monte.

"Abbiamo invitato Jovanotti per una biciclettata sulla nostra bellissima Panoramica - dice il sindaco - e se avrà tempo, sarà nostro ospite ad una cena in città per scoprire le tipicità del territorio". Jovanotti starà a Pesaro per circa una ventina di giorni dove sta preparando il suo tour che verrà poi replicato in tutte le altre date d'Italia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA