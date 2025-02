Controlli dinamici nel centro di Ancona della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Ancona prosegue con i controlli dinamici del territorio disposti dal Questore Capocasa, d'intesa con il Prefetto, nel pomeriggio del sabato, nel centro cittadino del capoluogo. Durante il servizio sono state identificate 35 persone di cui 11 con precedenti specifici.

Un uomo di origine tunisina, è stato fermato in piazza Roma mentre era con altri giovani e, alla richiesta dei poliziotti ha riferito di essere minorenne. Per accertarsi dell'effettiva e età dello stesso è stato portato in questura dove si è scoperto che il giovane aveva una modica quantità di hashish nella tasca dei pantaloni ed era destinatario della misura di prevenzione dell'avviso orale del Questore inoltre non era affatto minorenne ma aveva 21 anni.

Inoltre, un uomo, di origine peruviana di 47 anni, controllato a bordo di un monopattino mentre circolava lungo le vie del centro si è rifiutato di mostrare un documento. Portato in questura l'uomo ha fornito un permesso di soggiorno. Per il suo rifiuto alla richiesta degli operatori è stato deferito ex art. 6 del testo Unico in materia di Immigrazione.

Infine, per due giovani di 19 e 21 anni, entrambi italiani dopo i controlli è emerso che su di loro pesava un Daspo urbano emesso dal Questore qualche giorno fa: i due si erano resi protagonisti del danneggiamento di un distributore automatico nel centro e per tale motivo il Questore aveva emesso la misura di prevenzione della durata di un anno che, durante il servizio, veniva notificato. I due giovani sono poi stati allontanati dalla zona nella quale non potranno più accedere.



