Comunità ucraina si ritrova nell'anniversario dell'invasione

La comunità ucraina di Ancona si è ritrovata questa mattina in piazza della Repubblica in occasione del terzo anniversario dell'invasione del loro Paese.

L'associazione Insieme per l'Ucraina, insieme alla Comunità Ucraina Marche e al Congresso Mondiale degli Ucraini, ha organizzato un corteo "Stand With Ukraine - Uniti per la vittoria ucraina" a tre anni "dall'inizio dell'aggressione russa su larga scala, il popolo ucraino continua a combattere per la sua libertà e per la difesa dei valori democratici dell'Europa intera - spiega una nota. Il corteo, da piazza della Repubblica, poi lungo corso Mazzini e infine l'arrivo a piazza Roma, "è un'occasione per ribadire il nostro impegno e la nostra solidarietà alla resistenza ucraina, contro ogni forma di oppressione e ingiustizia".

L'evento vede la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali, delle associazioni ucraine in Italia e di cittadini che credono nella libertà e nella giustizia. Saranno pronunciate parole di sostegno e testimonianze dirette, per ricordare che la lotta dell'Ucraina è anche la lotta di tutti coloro che difendono la democrazia e la pace in Europa.

Una giornata di memoria, impegno e speranza. "Non ci sarà pace senza giustizia - affermano -. L'Ucraina deve vincere per garantire un futuro sicuro a tutti noi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA